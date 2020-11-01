ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рішення КСУ це прояв змови старих еліт і олігархів, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Неділя 01 листопада 2020 16:42
Рішення КСУ це прояв змови старих еліт і олігархів, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного суду щодо декларування публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів. За його словами, зараз на шальках терезів: знищення того, за що боролися на Майданах, та повноцінна свобода.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що судді нібито злякалися відповідальності.

"Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ ... не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював ВАКС ... І ось тут їм усім стало страшно", - заявив він.

Глава держави додав, що наступним судді хочуть порушити роботу Вищого антикорупційного суду, який "саджатиме топ-крадіїв за ґрати".

"Демарш Конституційного суду - це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту проект закону про припинення повноважень всіх суддів КСУ після рішення щодо декларування.

У Раді Європи закликали українську владу відмовитися від звільнення суддів у неконституційний спосіб навіть з поважної причини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Конституционный суд Украины коррупция олигархи
NEWS
У Мінську почалися затримання протестувальників
Олександр Білоусфінансовий редактор У Мінську почалися затримання протестувальників
DAILY
Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США