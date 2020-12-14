Рада завтра розгляне закони про відновлення повноважень НАЗК

Верховна рада у вівторок, 15 грудня, розгляне законопроекти про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Робота відомства була заблокована рішенням Конституційного суду України.

Про це у ході засідання погоджувальної ради парламенту заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

"Ці законопроекти будуть розглядатися завтра. Це законопроекти, повязані з діяльністю НАЗК із врахуванням тих позицій, які були зазначені у рішенні КСУ 27 жовтня. Наскільки я розумію, достатньо компромісну позицію займають усі фракції й групи. Я сподіваюсь, що ми також ефективно зможемо розглянути це питання завтра перед бюджетом", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала, що 15 грудня запланований і розгляд двох законопроектів №№4470-4471 по виходу з конституційної кризи, які напрацювала робоча група.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді відновити повноваження Нацагентства по запобіганню корупції.