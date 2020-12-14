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Рада завтра рассмотрит законы о восстановлении полномочий НАПК

Автор: Юлия Струк

Верховная рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит законопроекты о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Работа ведомства была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Эти законопроекты будут рассматриваться завтра. Это законопроекты, связанные с деятельностью НАПК с учетом тех позиций, которые были указаны в решении КСУ 27 ​​октября. Насколько я понимаю, достаточно компромиссную позицию занимают все фракции и группы. Я надеюсь, что мы также эффективно сможем рассмотреть этот вопрос завтра перед бюджетом", - заявил глава парламента.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала, что 15 декабря запланировано и рассмотрение двух законопроектов №№4470-4471 по выходу из конституционного кризиса, которые наработала рабочая группа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде восстановить полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Новости Украины Верховная РадаНАПКДмитрий Разумков