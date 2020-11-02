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Рада заслухає Степанова по ситуації з коронавірусом у вівторок

Автор: Юлія Струк

Верховна рада України заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова у вівторок, 3 листопада. Міністра викликали через загострення ситуації з коронавірусом в Україні.

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Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

"На вівторок ми запрошуємо пана Степанова... Пропонується після виступів депутатських фракцій та груп. Давайте так, 10 хвилин - виступ, і до 21 хвилини - запитання-відповіді від фракції", - зазначив глава Ради.

Раніше в парламенті заявляли, що можуть викликати главу МОЗ у вівторок-середу.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що взимку ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться. Відповідні висновки роблять у міністерстві, виходячи з динаміки захворюваності.

Так, раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомляла, що ситуація з коронавірусом в Україні покращиться ближче до березня.

Степанов також заявляв, що при 20 тисячах нових випадків коронавірусу в Україні можуть ввести локдаун.

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Новини України Верховна РадаМаксим СтепановДмитро РазумковКоронавірус