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Рада заслушает Степанова по ситуации с коронавирусом во вторник

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины заслушает министра здравоохранения Максима Степанова во вторник, 3 ноября. Министра вызвали из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине.

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Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"На вторник мы приглашаем господина Степанова... Предлагается после выступлений депутатских фракций и групп. Давайте так, 10 минут - выступление, и до 21 минуты - вопросы-ответы от фракции", - отметил глава Рады.

Ранее в парламенте заявляли, что могут вызвать главу Минздрава во вторник-среду.

Как писало РБК-Украина, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Соответствующие выводы делают в министерстве, исходя из динамики заболеваемости.

Так, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщала, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшится ближе к марту.

Степанов также заявлял, что при 20 тысячах новых случаев коронавируса в Украине могут ввести локдаун.

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Новости Украины Верховная РадаМаксим СтепановДмитрий РазумковКоронавирус