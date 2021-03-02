ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада пішла на перерву: Разумков збирає у себе голів фракцій

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 10:48
Рада пішла на перерву: Разумков збирає у себе голів фракцій Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада пішла на перерву. Спікер ВР Дмитро Разумков запросив голів парламентських фракцій та груп до себе у кабінет на нараду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Надійшла заява про реальну перерву... представників депутатських фракцій та груп запрошую до кабінету мого", - сказав Разумков.

Зазначимо, до цього глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що буде вимагати реальної перерви для обговорення законопроектів про тарифну політику в Україні. Фракція хотіла дізнатися, чи будуть підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду відповідних законопроектів.

Нагадаємо, вчора Разумков заявив, що парламент може розглянути закони про тарифну політику на позачерговому засіданні. При цьому нардепи відмовилися включити їх до порядку денного на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, 23 лютого Рада провела позачергове засідання. Парламентарії розглянули законопроект про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада перерыв Дмитро Разумков
NEWS
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді