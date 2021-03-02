Рада пішла на перерву: Разумков збирає у себе голів фракцій

Верховна рада пішла на перерву. Спікер ВР Дмитро Разумков запросив голів парламентських фракцій та груп до себе у кабінет на нараду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Зазначимо, до цього глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що буде вимагати реальної перерви для обговорення законопроектів про тарифну політику в Україні. Фракція хотіла дізнатися, чи будуть підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду відповідних законопроектів.

"Надійшла заява про реальну перерву... представників депутатських фракцій та груп запрошую до кабінету мого", - сказав Разумков.

Нагадаємо, вчора Разумков заявив, що парламент може розглянути закони про тарифну політику на позачерговому засіданні. При цьому нардепи відмовилися включити їх до порядку денного на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, 23 лютого Рада провела позачергове засідання. Парламентарії розглянули законопроект про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.