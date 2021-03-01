Рада може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні. При цьому нардепи відмовилися включити їх до порядку денного на цьому тижні.
"Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. У тому числі й тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроекти, які включені до порядку денного засідань тижня", - сказав глава парламенту.
Разумков поставив на голосування питання про включення відповідних проектів до порядку денного на цьому тижні. Однак пропозиція не набрала більшості голосів учасників погоджувальної ради.
Він підкреслив, що дані законопроекти пропонується винести на позачергове засідання ВР, і народним депутатам вже видані відповідні підписні листи.
Нагадаємо, 23 лютого Рада провела позачергове засідання. Парламентарії розглянули законопроект про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон зі своїми пропозиціями.