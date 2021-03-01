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Рада може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 12:20
Рада може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні. При цьому нардепи відмовилися включити їх до порядку денного на цьому тижні.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. У тому числі й тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроекти, які включені до порядку денного засідань тижня", - сказав глава парламенту.

Разумков поставив на голосування питання про включення відповідних проектів до порядку денного на цьому тижні. Однак пропозиція не набрала більшості голосів учасників погоджувальної ради.

Він підкреслив, що дані законопроекти пропонується винести на позачергове засідання ВР, і народним депутатам вже видані відповідні підписні листи.

Нагадаємо, 23 лютого Рада провела позачергове засідання. Парламентарії розглянули законопроект про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон зі своїми пропозиціями.

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