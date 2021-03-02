Рада ушла на перерыв: Разумков собирает у себя глав фракций

Верховная рада ушла на перерыв. Спикер ВР Дмитрий Разумков пригласил председателей парламентских фракций и групп к себе в кабинет на совещание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Отметим, до этого глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет требовать реального перерыва для обсуждения законопроектов о тарифной политике в Украине. Фракция хотела узнать, будут ли подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения соответствующих законопроектов.

"Поступило заявление о реальном перерыве... представителей депутатских фракций и групп приглашаю в кабинет мой", - сказал Разумков.

Напомним, вчера Разумков заявил, что парламент может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании. При этом нардепы отказались включить их в повестку дня на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, 23 февраля Рада провела внеочередное заседание. Парламентарии рассмотрели законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.