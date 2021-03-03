Верховна рада зробила крок до перезапуску судової реформи . Народні депутати підтримали за основу у повторному першому читанні відповідний законопроект №3711-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 227 нардепів.

У законі прописаний порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Пропонується, щоб до складу конкурсної комісії з питань доброчесності входили три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів, та три особи, запропоновані відповідно Радою прокурорів, Радою адвокатів, Національною академією правових наук в особі президії.

Встановлюється, що ВККС складається з шістнадцяти членів, яких призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.

Визначені чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначаються вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов'язки її членів.

У документі прописаний порядок проведення конкурсу та призначення на посаду члена ВККС.

Встановлюється загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя після отримання консультативних висновків від Державної судової адміністрації та Пленуму Верховного суду (для визначення кількості суддів Верховного суду).

Загальна ж кількість суддів Верховного суду не повинна перевищувати двохсот.