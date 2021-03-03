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Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 13:18
Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 227 нардепов.

В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.

Устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

В документе прописан порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС.

Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного суда (для определения количества судей Верховного суда).

Общее же количество судей Верховного суда не должна превышать двухсот.

Напомним, в понедельник спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение закона о судебной реформе.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Верховной рады о необходимости судебной реформы в Украине.

Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

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