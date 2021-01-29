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Рада зробила крок до ліквідації "Укроборонпрому": закон прийняли за основу

Автор: Юлія Струк

Верховна рада зробила крок до ліквідації держконцерну "Укроборонпром". ДК планують перетворити на акціонерне товариство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідний законопроект №3822 проголосували 227 нардепів.

Цей закон дозволить прискорити трансформацію ОПК у найкоротші терміни - до одного року.

Очікується, що в рамках трансформації створять два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

Згідно з документом, державні підприємства ОПК перетворяться в акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з вітчизняними та іноземними партнерами.

Нагадаємо, раніше комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді ліквідувати держконцерн "Укроборонпром".

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня стало відомо, що "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року.

Так, у рамках реформування "Укроборонпром" може втратити майже половину своїх підприємств - зі 116 планують залишити 65.

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