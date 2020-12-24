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В "Укроборонпромі" назвали терміни ліквідації концерну

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 12:26
В "Укроборонпромі" назвали терміни ліквідації концерну Фото: Юрій Гусєв (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Оборонний концерн "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року. Після будуть створений новий оборонний холдинг у вигляді акціонерного товариства.

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Початок трансформації концерну має розпочатися після прийняття Верховною радою законопроекту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу". Його прийняття очікують до 30 квітня 2021 року.

"Протягом року має бути проведена інвентаризація всього майна та інтелектуальної власності. До кінця червня 2021 - ліквідація ДК "Укроборонпром" і створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного суспільства", - повідомили в концерні.

Створення холдингової компанії, яка замінить "Укроборонпром", має завершитися у 2021 році.

Нагадаємо, на цьому тижні глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв запустив процес корпоратизації концерну.

Також РБК-Україна писало, що в рамках реформування "Укроборонпром" може позбутися майже половини своїх підприємств - з 116 планують залишити 65.

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