Рада розблокувала роботу НАЗК

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За законопроект №4470 проголосували 300 нардепів.

Закон відновлює повноваження НАЗК, у тому числі стосовно суддів та суддів КСУ.

Документ вносить зміни до ЗУ "Про запобігання корупції", якими забезпечується повноцінне функціонування НАЗК, відомство наділяють необхідними повноваженнями й правами.

Закон прописує порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення даних дій суддями або суддями КСУ.

В законі передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також вводиться правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів, прописаний порядок контролю, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування; а також порядок здійснення деяких додаткових заходів фінконтролю.

Підкреслимо, відповідно до закону, перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК, але введений механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього чиниться тиск.

Нагадаємо, раніше комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВР відновити повноваження НАЗК.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня Рада повернула відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи підтримали компромісний документ №4460-д.