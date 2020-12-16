Рада ратифікувала угоду з Британією про вільну торгівлю та партнерство

Верховна рада ратифікувала угоду з Великобританією про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Народні депутати ухвалили відповідний законопроект №0083.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 303 нардепи.

Прийняття закону не призведе до додаткових фінансових та матеріальних витрат з державного бюджету.

Угода необхідна для формування якісно нової правової основи відносин між Україною та Сполученим королівством.

Положення розділу ІV угоди передбачають лібералізацію двосторонньої торгівлі на рівні не нижчому, ніж на сьогодні встановлений режимом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.

Передбачається поступове створення зони вільної торгівлі між Україною та Британією відповідно до погоджених графіків скасування ввізного мита. Графіки є асиметричними. Ввізне мито для України не застосовуватиметься з 2023 року, тоді як ввізне мито для королівства не застосовуватиметься з 2026 року.

Встановлюються безмитні тарифні квоти Британії для 36 видів товарів, при цьому по чотирьох видах буде встановлено додаткові обсяги. Своєю чергою Україна має встановити тарифні квоти для трьох видів товарів та передбачити додаткові обсяги для ще двох.

Іншим інституційним механізмом, передбаченим угодою, є Торгівельний комітет. Він буде складатися з представників сторін на найбільш прийнятному рівні для розв'язання усіх питань вільної торгівлі між державами.

Нагадаємо, Україна та Британія підписали цю угоду 8 жовтня.

Як писало РБК-Україна, держави також домовилися про розробку плану протидії гібридній війні, яку веде РФ. Домовленостей досягли під час зустрічі глави МВС України та радника прем'єра Британії.