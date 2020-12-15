Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу: що пропонує закон

Верховна рада України прийняла в другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках державного бюджету на 2021 року. За законопроект №4100-д ​​проголосували 311 депутатів Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ регулює правові основи функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для того, щоб місцева влада могла здійснювати свої повноваження на новій територіальній основі через утворення нових районів.

Міністерству фінансів дали право на операції з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про держбюджет. Це необхідно, щоб зменшити очікуване пікове навантаження на державний бюджет і знизити ризики, пов'язані з імовірністю збільшення витрат по держдеривативам у майбутньому.

Передбачені й держгарантії на портфельній основі, спрямовані на підтримку державою суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва. Держава гарантує часткове виконання зобов'язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов'язань по портфелю кредитів і 80% по кожному окремому кредиту.

Крім того, регулюється покриття касових розривів загального фонду державного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

У закон в сесійній залі внесли правку, яка дозволяє повторне призначення на один рік держслужбовця, який досяг пенсійного віку, без обов'язкового проведення конкурсу щорічно. За неї проголосували 306 нардепів.

У залі нардепи схвалили і норму, яка повернула місцевому самоврядуванню частку від акцизу на паливо. Вона передбачає, що у 2021 році 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.

Нагадаємо, Рада прийняла закон за основу 5 листопада. За нього проголосували 253 нардепа. Документ ухвалили під час позачергового засідання ВР.

Відзначимо, текст цього документа з'явився на сайті парламенту після того, як ВР схвалила його за основу.