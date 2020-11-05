ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бюджет-2021: Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу

Новость на русском → Україна, Четвер 05 листопада 2020 12:03
Бюджет-2021: Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу за основу. Відповідний законопроект №4100-д підтримали 253 нардепи при 226 мінімально необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Даний проект закону є бюджетоутворюючим.

Парламентарії прийняли законопроект у ході повторного першого читання на позачерговому засіданні ВР. Закон був єдиним на порядку денному цього засідання. Його прийняли без обговорення.

Підкреслимо, нардепи прийняли доопрацьований законопроект. На цей час його текст відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Рада сьогодні проведе позачергове засідання, у ході якого в повторному першому читанні розглянуть зміни до Бюджетного кодексу - бюджетоутворювальний законопроект №4100.

Раніше нардепи не змогли схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроект №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, на днях бюджетний комітет завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду в першому читанні.

Так, розгляд у першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада бюджет 2021
NEWS
У Києві замінували центральну станцію метро
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Києві замінували центральну станцію метро
DAILY
Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік