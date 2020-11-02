Рада хоче заслухати Степанова через загострення ситуації з COVID-19

Верховна рада хоче заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова. В Україні загострюється ситуація із захворюваністю COVID-19.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Також зверталися із пропозицією і заслухати і міністра охорони здоров’я. Якщо це необхідно, можемо визначити день, бо ситуація загострюється, і треба розуміти, в якому напрямку ми рухаємося", - сказав Разумков.

Крім того, замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував викликати Степанова у Раду у вівторок-середу.

"Можливо, викличмо пана Степанова раніше. Є така, можливо, ідея у вівторок і середу скоротити час на виступи, можливо, на 20 хвилин. І за рахунок цього отримати додатковий час заслухати пана Степанова... Якщо колеги проти, то давайте шукати час заслухати пана Степанова у вівторок-середу", - сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що взимку ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться. Відповідні висновки роблять у Міністерстві охорони здоров'я, виходячи з динаміки захворюваності.

Як писало РБК-Україна, раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомляла, що ситуація з коронавірусом в Україні покращиться ближче до березня.

Степанов також заявляв, що при 20 тисячах нових випадків коронавірусу в Україні можуть ввести локдаун.