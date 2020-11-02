Рада хочет заслушать Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19

Верховная рада хочет заслушать министра здравоохранения Максима Степанова. В Украине обостряется ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Также обращались с предложением и заслушать и министра здравоохранения. Если это необходимо, можем определить день, потому что ситуация обостряется, и надо понимать, в каком направлении мы движемся", - сказал Разумков.

Кроме того, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вызвать Степанова в Раду во вторник-среду.

"Возможно, вызовем господина Степанова раньше. Есть такая, возможно, идея во вторник и среду сократить время на выступления, возможно, на 20 минут. И за счет этого получить дополнительное время заслушать господина Степанова ... Если коллеги против, то давайте искать время заслушать господина Степанова во вторник-среду", - сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Соответствующие выводы делают в Министерстве здравоохранения, исходя из динамики заболеваемости.

Как писало РБК-Украина, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщала, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшится ближе к марту.

Степанов также заявлял, что при 20 тысячах новых случаев коронавируса в Украине могут ввести локдаун.