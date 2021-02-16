Рада повернула широкі повноваження в.о. міністрів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ передбачає, що тільки через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, ці повноваження виконуючого обов'язки анулюються.

Варто відзначити, що в редакції закону до першого читання ця норма була відсутня. Профільний комітет наполягав на необхідності цієї норми в документі, щоб в.о. міністра змогли приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила цей закон в першому читанні. Він передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

Як писало РБК-Україна, 14 лютого в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може "просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться".

Так, раніше ВР не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних.

Ми писали, що в парламенті можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віце-прем'єр-міністра.

Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.