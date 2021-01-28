Не вистачило 22 голоси: Вітренко знову не призначили міністром енергетики

У четвер, 28 січня, Верховна рада України знову відмовилася призначити новим міністром енергетики Юрія Вітренка. За нього проголосували лише 204 парламентарії при 226 мінімально необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна на трансляцію засідання Ради.

Як голосували фракції

Всього відповідний проект постанови підтримали 204 нардепа.

"Слуга народу" - 177 голосів

"Довіра" - 18 голосів

Позафракційні - 9 голосів.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" і група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.

Хто такий Юрій Вітренко

Юрій Вітренко народився у Києві в 1976 році. Закінчив Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин. Кілька років навчався за кордоном.

Він як комерційний директор "Нафтогазу" відповідав у тому числі за газові суди з Росією, які завершились перемогою у Стокгольмському арбітражі та отриманням Україною майже трьох мільярдів доларів компенсації.

Раніше він працював в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers та тричі приходив та йшов з "Нафтогазу".

Нагадаємо, у грудні вже було голосування за призначення Юрія Вітренка головою Міністерства енергетики, але він не набрав достатньої кількості голосів.

За день до нового голосування питання призначення Вітренка обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу".

Також повідомлялося, що він має намір піти з Міненерго, якщо не стане міністром.

У президента Володимира Зеленського говорили, що крісло першого віце-прем'єра може стати для Вітренка випробувальним терміном на посаду наступного прем'єр-міністра, писало раніше РБК-Україна.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні не варто говорити про можливу зміну уряду. Як і про кадрові перестановки.