Рада вернула широкие полномочия и.о. министров

Верховная рада аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров. Это предусмотрено в законопроекте №4531.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Стоит отметить, что в редакции закона к первому чтению эта норма отсутствовала. Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и.о. министра смогли принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.
Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия:
Напомним, в начале февраля Рада одобрила этот закон в первом чтении. Он предусматривает возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих.
Как писало РБК-Украина, 14 февраля и.о. министра энергетики Юрий Витренко озвучил условия своей отставки с занимаемой должности. Решение должен принимать Кабинет министров. Он отметил, что не может "просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется".
Так, ранее ВР не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали лишь 204 нардепа при 226 минимально необходимых.
Мы писали, что в парламенте возможно третье голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьер-министра.
Стоит отметить, что перед вторым голосованием Витренко заявлял, что если его не назначат, он покинет должность и.о. главы Минэнерго.