У Путіна пояснили слова про підтримку Донбасу: мав на увазі соціальну допомогу

Президент Росії Володимир Путін словами про те, що російська сторона не кине окупований Донбас, мав на увазі соціальну і гуманітарну допомогу. Москва продовжить підтримувати російськомовних.
Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, на Донбасі проживають багато росіян та російськомовних, які нібито позбавлені соціального забезпечення та доступу до державних послуг з боку України.
"Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям. І Росія буде продовжувати це робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити", - додав Пєсков.
На уточнююче запитання, чи мав Путін, говорячи про можливі наслідки рішень Москви, на увазі наслідки в разі включення Донбасу до складу Росії, Пєсков відповів, що це зрозуміло з контексту.
"Я б не став у даному випадку розвивати, там з контексту все гранично зрозуміло", - додав він.
Нагадаємо, Путін заявив, що не кине Донбас у відповідь на провокаційне питання російської пропагандистки Маргарити Симонян про те, коли Росія приєднає окуповані райони.
У січні в Кремлі стверджували, що Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас.
"Ані прямо, ані побічно цього питання (про приєднання Донбасу, - ред.) на порядку денному не стоїть", - заявляв Дмитро Пєсков.