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У Кремлі заявили про відсутність контактів з нинішньою владою України

Новость на русском → Москва, Неділя 27 грудня 2020 13:59
У Кремлі заявили про відсутність контактів з нинішньою владою України Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація заявила про відсутність контактів з нинішньою владою України. Також в Кремлі звинуватили Київ в "пасивності" щодо реалізації мінських угод.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передють "Вєсті" та ТАСС.

За його словами, з нинішньої влади України "ніхто особливо і не дзвонить".

"Путін чудово розуміє (що відбувається в Україні - ред.). У нього ж є контакти з представниками різних українських партій і так далі, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається", - сказав Пєсков.

Він додав, що проблем у відносинах між країнами додала заява президента України Володимира Зеленського на початку року про те, що відповідальність за розв'язання Другої світової війни лежить на Радянському союзі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не дзвонить російському лідерові Володимиру Путіну щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, зараз немає предмета розмови.

До цього в Кремлі виключили можливість зустрічі Зеленського з Путіним. У РФ заявили, що не бачать підстав для таких переговорів.

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