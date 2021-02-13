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Путин заявил, что "не бросит Донбасс"

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 23:18
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление относительно украинского Донбасса. Он утверждает, что не собирается бросать Донбасс "несмотря ни на что".

Об этом сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

"На наших с вами плечах - я говорю „наших с вами“, потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом... Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал российский президент.

Ранее у Путина заявили, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс.

РБК-Украина писало, что Путин заявлял, что урегулирование на Донбассе неизбежно и Россия будет наращивать поддержку в вопросах производства, социального и инфраструктурного характера.

Он также исключил пересмотр минских соглашений без прямого диалога Украины с ОРДЛО.

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