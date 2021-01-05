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Путін не буде "стріляти собі в ногу" заради помсти Україні, - Кремль

Автор: Анастасия Рокитна

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін не буде заради помсти Києву діяти на шкоду самому собі. Раніше він говорив про охолодження відносин між РФ і Україною.

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Раніше Путін говорив, що погляди керівництва сусідніх країн стали діаметрально протилежними.

"Стріляти собі в ногу, щоб комусь помститися, - це не його. Реакція вдумлива, продумана, аргументована", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна не бачать політичної волі з боку українського лідера Володимира Зеленського для нормалізації відносин між країнами. При цьому сам Кремль нібито зацікавлений в цьому.

Також у Путіна заявили про відсутність контактів з нинішньою владою України.

А що стосується нормандського формату, то, за словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, політичні радники можуть провести зустріч вже в січні. Втім, поки невідомо.

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