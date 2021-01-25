Путін про розслідування Навального: чутками про палац намагалися "промити мізки"

Російський президент Володимир Путін заперечує, що йому належить палац на узбережжі Чорного моря біля Геленджика. Він також вважає, що розслідуванням опозиціонера Олексія Навального росіянам намагаються "промити мізки".

Про це він заявив на зустрічі зі студентами в режимі відеоконференції, передають "РИА Новости".

За його словами, він не дивився розслідування Навального, але нічого йому з цього відео нібито не належить.

"Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ані мені, ані моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи!", - заявив він.

Він також назвав розслідування Навального монтажем. Він підкреслив, що опубліковане фото з ним в басейні є фейковим.

"Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, треба сказати: нудно, дівчата. Ну хоч чогось там придумали б ще", - додав президент Росії.

Путін також заявив, що ніколи не цікавився бізнесом і не займався ним.

Нагадаємо, раніше у Навального опублікували розслідування про розкішний "палац Путіна", який обійшовся в 100 млрд російських рублів.

Опозиціонер після арешту натякнув, що його можуть вбити у СІЗО через це розслідування.