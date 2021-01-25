Путин о расследовании Навального: слухами о дворце пытались "промыть мозги"

Российский президент Владимир Путин отрицает, что ему принадлежит дворец на побережье Черного моря возле Геленджика. Он также считает, что расследованием оппозиционера Алексея Навального россиянам пытаются "промыть мозги".

Об этом он заявил на встрече со студентами в режиме видеоконференции, передают "РИА Новости".

По его словам, он не смотрел расследование Навального, но ничего ему из этого видео якобы не принадлежит.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!", - заявил он.

Он также назвал расследование Навального монтажом. Он подчеркнул, что опубликованное фото с ним в бассейне является фейковым.

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - добавил президент России.

Путин также заявил, что никогда не интересовался бизнесом и не занимался им.

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