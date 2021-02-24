ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін: проти Росії готують провокації, пов'язані з COVID

Новость на русском → Москва, Середа 24 лютого 2021 13:53
Путін: проти Росії готують провокації, пов'язані з COVID Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Проти Російської Федерації нібито готуються провокації, пов'язані з боротьбою проти COVID. Принаймні, така інформація є в Кремлі.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає ТАСС.

"Проти нас ведеться цілеспрямована інформаційна кампанія з безапеляційними і бездоказовими звинуваченнями з цілої низки питань. В хід йдуть вже навіть абсурдні, я б сказав, різного роду анекдотичні теорії змови. Поставити, наприклад, під сумнів наші досягнення в медицині, в боротьбі з коронавірусом" , - заявив Путін на засіданні колегії ФСБ.

За його словами, багато країн готові співпрацювати з Росією.

"Тим не менш, ви знаєте, дуже багато спроб робиться - дякую за інформацію, яку ви передаєте політичному керівництву країни - з приводу того, що плануються деякі провокації в цій сфері", - підкреслив Путін.

Крім того, за його словами, Росію нібито як і раніше хочуть послабити і поставити під зовнішній контроль. При цьому мова йде "про послідовну і досить агресивну лінію, спрямовану на те, щоб зірвати наш розвиток".

"(щоб, - ред.) в кінцевому підсумку послабити Росію і поставити її під зовнішній контроль, як, це ми бачимо, знаємо це, відбувається в деяких країнах на пострадянському просторі", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що США погрожують санкціями проти газопроводу "Північний потік-2" через Україну.

Він також виступив з різким засудженням з приводу закриття трьох телеканалів в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Російська Федерація провокации
NEWS
На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів
На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою