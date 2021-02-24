Путін: проти Росії готують провокації, пов'язані з COVID
Проти Російської Федерації нібито готуються провокації, пов'язані з боротьбою проти COVID. Принаймні, така інформація є в Кремлі.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає ТАСС.
"Проти нас ведеться цілеспрямована інформаційна кампанія з безапеляційними і бездоказовими звинуваченнями з цілої низки питань. В хід йдуть вже навіть абсурдні, я б сказав, різного роду анекдотичні теорії змови. Поставити, наприклад, під сумнів наші досягнення в медицині, в боротьбі з коронавірусом" , - заявив Путін на засіданні колегії ФСБ.
За його словами, багато країн готові співпрацювати з Росією.
"Тим не менш, ви знаєте, дуже багато спроб робиться - дякую за інформацію, яку ви передаєте політичному керівництву країни - з приводу того, що плануються деякі провокації в цій сфері", - підкреслив Путін.
Крім того, за його словами, Росію нібито як і раніше хочуть послабити і поставити під зовнішній контроль. При цьому мова йде "про послідовну і досить агресивну лінію, спрямовану на те, щоб зірвати наш розвиток".
"(щоб, - ред.) в кінцевому підсумку послабити Росію і поставити її під зовнішній контроль, як, це ми бачимо, знаємо це, відбувається в деяких країнах на пострадянському просторі", - підкреслив Путін.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що США погрожують санкціями проти газопроводу "Північний потік-2" через Україну.
Він також виступив з різким засудженням з приводу закриття трьох телеканалів в Україні.