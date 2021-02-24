Путин: против России готовят провокации, связанные с COVID
Против Российской Федерации якобы готовятся провокации, связанные с борьбой против COVID. По крайней мере, такая информация есть в Кремле.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, Россию якобы по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. При этом речь идет "о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие".
"(чтобы, - ред.) в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - подчеркнул Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что США угрожают санкциями против газопровода "Северный поток-2" из-за Украины.
Он также выступил с резким осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.