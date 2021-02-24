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Путин: против России готовят провокации, связанные с COVID

Новина українською → Москва, Среда 24 февраля 2021 13:53
Путин: против России готовят провокации, связанные с COVID Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Против Российской Федерации якобы готовятся провокации, связанные с борьбой против COVID. По крайней мере, такая информация есть в Кремле.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, Россию якобы по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. При этом речь идет "о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие".

"(чтобы, - ред.) в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что США угрожают санкциями против газопровода "Северный поток-2" из-за Украины.

Он также выступил с резким осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.

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