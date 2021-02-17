Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні
Президент Росії Володимир Путін виступив з осудом з приводу закриття трьох телеканалів в Україні. За його словами, їх "прихлопнули" одним розчерком пера.
Про це повідомляє ТАСС.
Путін назвав це проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.
"В Україні три провідні телекомпанії "прихлопнули" одним розчерком пера, і всі мовчать", - заявив він.
За його словами, це нібито використання інструментів в своїх політичних цілях.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.
У список санкцій потрапили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Втім, в РНБО не виключають закриття інших антиукраїнських каналів.
Як писало РБК-Україна, український посол в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз підтримує рішення України щодо санкцій проти Козака та телеканалів.
Нагадаємо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки. США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.