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Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні

Новость на русском → Москва, Середа 17 лютого 2021 10:40
Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін виступив з осудом з приводу закриття трьох телеканалів в Україні. За його словами, їх "прихлопнули" одним розчерком пера.

Про це повідомляє ТАСС.

Путін назвав це проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.

"В Україні три провідні телекомпанії "прихлопнули" одним розчерком пера, і всі мовчать", - заявив він.

За його словами, це нібито використання інструментів в своїх політичних цілях.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

У список санкцій потрапили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Втім, в РНБО не виключають закриття інших антиукраїнських каналів.

Як писало РБК-Україна, український посол в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз підтримує рішення України щодо санкцій проти Козака та телеканалів.

Нагадаємо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки. США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

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Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні
Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні
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