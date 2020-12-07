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Путін і Меркель обговорили перемир'я на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Понеділок 07 грудня 2020 14:20
Путін і Меркель обговорили перемир'я на Донбасі Фото: Володимир Путін і Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили дотримання перемир'я на Донбасі. Лідери провели телефонну розмову.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Меркель і Путін поговорили про вакцину проти коронавірусу, ситуацію у Нагірному Карабасі і врегулювання на Донбасі.

"Путін і Меркель із задоволенням констатували, що в цілому дотримується перемир'я на Донбасі", - зазначено в повідомленні.

При цьому лідери стурбовані через відсутність прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки", прийнятих рік тому на саміті в Парижі.

"Підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена в переговорах ТКГ і нормандській зустрічі. Українській стороні потрібно, щоб був результат від цих процесів.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук пропонував провести "нормандську зустріч" на рівні лідерів до кінця 2020 року.

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