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"Театр абсурду": Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 10:35
"Театр абсурду": Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Україна зацікавлена в переговорах ТКГ і нормандській зустрічі. Українській стороні потрібно, щоб був результат від цих процесів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо хтось думає, що учасники ТКГ або переговорів у нормандському форматі регулярно не відчувають ефект театру абсурду, стикаючись з позиціями і аргументами тієї сторони, то ці люди глибоко помиляються", - розповів він.

Але, за його словами, в України немає вибору.

"Ми повинні рухатися вперед, ми повинні штовхати, тому що мова йде про нашу країну і нашу територіальну цілісность", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки".

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонував провести "нормандську зустріч" на рівні лідерів до кінця 2020 року.

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