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Путин и Меркель обсудили перемирие на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 07 декабря 2020 14:20
Путин и Меркель обсудили перемирие на Донбассе Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе. Лидеры провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Меркель и Путин поговорили о вакцине против коронавируса, ситуации в Нагорном Карабахе и урегулировании на Донбассе.

"Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе", - указано в сообщении.

При этом лидеры озабочены из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже.

"Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в переговорах ТКГ и нормандской встрече. Украинской стороне нужно, чтобы был результат от этих процессов.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагал провести "нормандскую встречу" на уровне лидеров до конца 2020 года.

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