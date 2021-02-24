Путін і Лукашенко домовилися про координацію зусиль силових відомств

Президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили координацію зусиль силових відомств двох країн. Путін позитивно оцінює підсумки зустрічі з Лукашенком.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости" .

Видання пише, що Лукашенко і Путін домовилися активізувати роботу по лінії Міноборони, Мінекономрозвитку та податкових служб.

"Путін позитивно оцінює підсумки зустрічі з Лукашенком, вона була конструктивною", - сказав він.

Найближчим часом відбудуться їх консультації з питання зусиль силових відомств, повідомив Пєсков.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що "дорожні карти" співробітництва Росії та Білорусі готові до підписання.

Зазначимо, 22 лютого 2021 року президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели переговори в Москві.

Раніше у вересні Путін і Лукашенко вже зустрічалися в Сочі. Тоді було досягнуто угоду про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.

Також тоді відбулась чотиригодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним.