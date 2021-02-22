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"Дорожні карти" співробітництва Росії та Білорусі готові до підписання, - Лукашенко

Новость на русском → Москва, Понеділок 22 лютого 2021 14:37
"Дорожні карти" співробітництва Росії та Білорусі готові до підписання, - Лукашенко Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко проводять переговори. Лукашенко заявив, що "дорожні карти" щодо співпраці готові до підписання.

Про це повідомляє "Белта".

Також Лукашенко в розмові з Путіним висловив надію, що РФ і Білорусь відновлять автомобільне сполучення через кордон вже до літа.

"Майже всі дорожні карти з різних напрямків співробітництва Білорусі та Росії готові до підписання", - повідомив він.

Раніше Лукашенко спростував інформацію, що Мінськ планує запросити в Росії новий кредит.

"Але відразу хочу сказати: у нас, як завжди в Росії буває, деякі підхоплять порядок денний, і, ось," Лукашенко приїде аж 3 мільярди доларів просити ". Ні, я не їду туди чогось просити", - підкреслив він.

Лукашенко зазначив, що також планує зустріч із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, голова МЗС Білорусі назвав можливі теми переговорів Лукашенка і Путіна.

До цього прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з Лукашенком.

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