Путин и Лукашенко договорились о координации усилий силовых ведомств

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" .

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

"Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию.

Отметим, 22 февраля 2021 года президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве.

Ранее в сентябре Путин и Лукашенко уже встречались в Сочи. Тогда было достигнуто соглашение о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Также тогда состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным.