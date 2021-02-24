UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Путин и Лукашенко договорились о координации усилий силовых ведомств

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

"Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию.

Отметим, 22 февраля 2021 года президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве.

Ранее в сентябре Путин и Лукашенко уже встречались в Сочи. Тогда было достигнуто соглашение о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Также тогда состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Читайте также
"Два-три человека из сотни могут приболеть": Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной
Вакцины, экономика и стратегическое партнерство: о чем говорили Путин с Лукашенко, катаясь на лыжах
Прогноз погоды