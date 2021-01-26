На шляху до референдуму. Друге читання закону про народовладдя: основні ідеї

Сьогодні Верховна рада розпочне розгляд закону про народовладдя через всеукраїнський референдум. Нардепи розглянуть його в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Про що закон

Пропонуються такі види всеукраїнського референдуму по предмету:

утвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Вводяться електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронні голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронні голосування повинні набрати чинності з початком роботи даної системи після прийняття відповідного рішення ЦВК і його оприлюднення у газеті "Голос України" та на офіційному веб-сайті комісії.

Референдум щодо зміни території

Закон визначає, що всеукраїнський референдум про зміну території України - це форма прийняття громадянами України, мають право голосу, рішення про затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, прийнятого ВР.

Референдум призначається постановою Ради.

Відзначимо, питання всеукраїнського референдуму пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

Референдум про затвердження змін до розділів Конституції

Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Основного закону призначає президент.

На ньому затверджується законопроект про відповідні зміни в Конституцію, який до цього прийняла Рада відповідно до Основного закону.

Референдум за народною ініціативою

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується президентом на вимогу не менш як трьох мільйонів українців.

Питанням цього референдуму може бути й втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Текст законопроекту про припинення дії законом України або окремими його положеннями, який пропонується винести на такий референдум, не може бути змінений після того, як його затвердить більшість зареєстрованих учасників зборів щодо проведення такого референдуму.

Що кажуть соціологи

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що згідно із законопроектом, який зараз є, влада зможе отримати будь-який результат, який вона захоче.

"Це не закон про народовладдя. У тому вигляді, в якому він зараз є, це закон про маніпулювання громадською думкою. Сам закон про референдум потрібен, але він повинен бути коректним", - підкреслив соціолог.

Висновок Венеціанської комісії

Комісія рекомендувала чітко прописати, що з питань загальнонаціонального значення не повинно бути додаткових критеріїв за умови, що буде зібрано встановлену кількість підписів.

"В іншому випадку, якщо збір значної кількості підписів не є доказом національного значення, повинні бути інші чіткі об'єктивні критерії для того, щоб пропонований питання вважався мають загальнонаціональне значення", - підкреслювалося у рекомендаціях.