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Арахамія пригрозив нардепам від СН. Можуть виключити, якщо не підтримають закон про референдум

Новость на русском → Київ, Вівторок 26 січня 2021 11:54
Арахамія пригрозив нардепам від СН. Можуть виключити, якщо не підтримають закон про референдум Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пригрозив народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум. Закон мають розглянути цього тижня.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зокрема, вона підтвердила, що Арахамія повідомив у фракційному чаті, що буде піднімати питання виключення тих народних депутатів, які не голосуватимуть за закон про референдум.

"Дійсно, таке повідомлення голова фракції написав у фракційний чат. Може ставитися питання про таку санкції за неголосування за президентський законопроект про референдум, який є і в програмі партії, і в програмі президента", - додала Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада може прийняти закон про референдум у другому читанні 26-27 січня.

Відзначимо, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".

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