На пути к референдуму. Второе чтение закона о народовластии: основные идеи

Сегодня Верховная рада приступит к рассмотрению закона о народовластии через всеукраинский референдум. Нардепы рассмотрят его во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Ко второму чтению в документ поступило 1386 правок.

О чем закон

Предлагаются такие виды всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Вводятся электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронных голосованиях должны вступить в силу с началом работы данной системы после принятия соответствующего решения ЦИК и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте комиссии.

Референдум по изменению территории

Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.

Референдум назначается постановлением Рады.

Отметим, вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".

Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I "Общие положения", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Основного закона назначает президент.

На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада в соответствии с Основным законом.

Референдум по народной инициативе

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев.

Вопросом этого референдума может быть и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Текст законопроекта о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями, который предлагается вынести на такой референдум, не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания по проведению такого референдума.

Что говорят социологи

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина заявил, что согласно законопроекту, который сейчас есть, власть сможет получить любой результат, который она захочет.

"Это не закон о народовластии. В том виде, в котором он сейчас есть, это закон о манипулировании общественным мнением. Сам закон о референдуме нужен, но он должен быть корректным", - подчеркнул социолог.

Заключение Венецианской комиссии

Комиссия рекомендовала четко прописать, что по вопросам общенационального значения не должно быть дополнительных критериев при условии, что будет собрано установленное количество подписей.

"В противном случае, если сбор значительного количества подписей не является доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считался имеющим общенациональное значение", - подчеркивалось в рекомендациях.