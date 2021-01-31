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ОМОН, хороводи і більше сотні затриманих: в Росії почалися протести за Навального

Новость на русском → Неділя 31 січня 2021 09:03
ОМОН, хороводи і більше сотні затриманих: в Росії почалися протести за Навального Фото: протести за Навального в Росії (t.me/ovdinfo)
Автор: РБК-Україна

З ранку 31 січня в Російській Федерації поновилися протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У деяких містах на сході країни вони вже завершилися, відомо про 145 затриманих.

Про це пише російський правозахисний ресурс ОВД-Інфо.

Перші протести почалися на сході країни, люди збираються в умовах 40-градусних морозів. Зокрема, в Петропавловську-Камчатському на акції за Навального затримали місцевого активіста, коли він намагався розгорнути плакат з вимогою звільнити опозиціонера. Загалом на протесті затримали не менше п'яти осіб, у них в поліції примусово беруть відбитки пальців.

На протестах у Владивостоці, Хабаровську і Благовєщенську теж є затримані, у тому числі журналісти. У Владивостоці близько сотні людей вийшли на лід та водили хороводи. Вони також скандували "Путін - злодій", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

Також повідомляється, що в Читі поліція зупиняє перехожих і фотографує їх паспорта та особи. ОМОН затримує людей на акціях в Іркутську, Новосибірську, Барнаулі, Новокузнецьку, Якутську і Кемерові.

Крім того, правозахисники повідомляють, що на допомогу ОМОНу в Красноярську прийшли так звані "титушки". По всій Росії сьогодні також проходять обшуки у активістів і членів штабів Навального.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії заарештували українку Ольгу Бендас за звинуваченням у нібито побитті поліцейського на акції протесту за Навального.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден поки не буде приймати рішення щодо санкцій проти Російської Федерації через ситуацію з Навальним.

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