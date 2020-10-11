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Президент Польщі прибув з візитом в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом до України. Дуда розпочав свій візит з вшанування жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні.

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Про це повідомляє канцелярія польського президента у Twitter.

Дуда назвав свій візит в Україну дуже важливим для українсько-польських відносин.

"В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці та ухвалення конкретних рішень. Зв'язки між Україною та Польщею дуже міцні й разом працюємо заради ще більшого їх посилення", - написав польський лідер у Twitter.

Нагадаємо, в рамках візиту в Україну Дуда планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч лідерів двох держав відбудеться 12 жовтня у Києві.

Як розповіли в офісі Зеленського, під час зустрічі лідери Польщі та України обговорять економічну співпрацю двох країн та розвиток інфраструктури. Також під час зустрічі Зеленського та Дуди планують підписати декілька угод.

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Новини України ПольшаАнджей Дудавизит в Украину