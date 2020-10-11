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Президент Польши прибыл с визитом в Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину. Дуда начал свой визит с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне.

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Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.

Дуда назвал свой визит в Украину очень важным для украино-польских отношений.

"В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Украиной и Польшей очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", - написал польский лидер в Twitter.

Напомним, в рамках визита в Украину Дуда планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Встреча лидеров двух государств состоится 12 октября в Киеве.

Как рассказали в офисе Зеленского, во время встречи лидеры Польши и Украины обсудят экономическое сотрудничество двух стран и развитие инфраструктуры. Также во время встречи Зеленского и Дуды планируют подписать несколько соглашений.

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Новости Украины ПольшаАнджей Дудавизит в Украину