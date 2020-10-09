Президент Киргизії заявив про готовність піти у відставку

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста. Він вважає, що політична ситуація в країні досягла критичної точки.

Про це йдеться в заяві Жеенбекова.

Він зазначив, що покине свій пост після того, як країна стане на шлях законності.

Для врегулювання ситуації, що склалася, Жеенбеков пропонує зробити наступні кроки:

анулювати результати виборів в Жогорку Кенеш і призначити нові парламентські вибори;

відправити у відставку прем'єр-міністра і членів уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень.

"Я маю намір легітимізувати кадрові зміни, які відбуваються. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства", - зазначив Жеенбеков.

Раніше повідомлялося, що Жеенбеков залишається в Бішкеку. Інформація про те, що будь-куди виїхав, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що місцевий парламент запустив процедуру імпічменту президента.