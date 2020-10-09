Президент Киргизії заявив про готовність піти у відставку

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста. Він вважає, що політична ситуація в країні досягла критичної точки.
Про це йдеться в заяві Жеенбекова.
Він зазначив, що покине свій пост після того, як країна стане на шлях законності.
Для врегулювання ситуації, що склалася, Жеенбеков пропонує зробити наступні кроки:
"Я маю намір легітимізувати кадрові зміни, які відбуваються. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства", - зазначив Жеенбеков.
Раніше повідомлялося, що Жеенбеков залишається в Бішкеку. Інформація про те, що будь-куди виїхав, не відповідає дійсності.
Нагадаємо, що місцевий парламент запустив процедуру імпічменту президента.