Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.
Об этом говорится в заявлении Жээнбекова.
Он отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.
Для урегулирования сложившейся ситуации Жээнбеков предлагает сделать следующие шаги:
"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - отметил Жээнбеков.
Ранее сообщалось, что Жээнбеков остается в Бишкеке. Информация о том, что куда-либо выехал, не соответствует действительности.
Напомним, что местный парламент запустил процедуру импичмента президента.