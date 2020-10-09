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Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Автор: Инна Собора

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.

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Об этом говорится в заявлении Жээнбекова.

Он отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

Для урегулирования сложившейся ситуации Жээнбеков предлагает сделать следующие шаги:

  • аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы;
  • отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - отметил Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков остается в Бишкеке. Информация о том, что куда-либо выехал, не соответствует действительности.

Напомним, что местный парламент запустил процедуру импичмента президента.

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