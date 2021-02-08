Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху

За його словами, зараз не виникає питання щодо перспективи європейської інтеграції України, але Німеччина дуже зацікавлена у її стабільності.

"Зараз це питання не виникає. Ми дуже зацікавлені у стабільності, суверенітеті та модернізації України й повинні підтримувати Україну на її важкому шляху, а також відкривати європейську перспективу", - сказав політик.

Також глава ХДС виступив за посилення політики сусідства Євросоюзу, зокрема, для країн, які не стануть його членами.

"В питанні розширенні виникає старий основний конфлікт з поглибленням. Розширення та поглиблення необов'язково повинні бути протилежностями. Але ми також повинні звертати увагу на здатність ЄС діяти", - додав він.