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Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху

Автор: Дмитро Левицький

Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз та ймовірний наступник Ангели Меркель Армін Лашет висловився щодо європейської інтеграції України. За його словами, Німеччина маж підтримати Україну у цьому прагненні.

Про це йдеться в інтерв'ю німецького політика виданню Internationale Politik.

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За його словами, зараз не виникає питання щодо перспективи європейської інтеграції України, але Німеччина дуже зацікавлена у її стабільності.

"Зараз це питання не виникає. Ми дуже зацікавлені у стабільності, суверенітеті та модернізації України й повинні підтримувати Україну на її важкому шляху, а також відкривати європейську перспективу", - сказав політик.

Також глава ХДС виступив за посилення політики сусідства Євросоюзу, зокрема, для країн, які не стануть його членами.

"В питанні розширенні виникає старий основний конфлікт з поглибленням. Розширення та поглиблення необов'язково повинні бути протилежностями. Але ми також повинні звертати увагу на здатність ЄС діяти", - додав він.

Нагадаємо, до цього Лашет виступав проти зняття санкцій з Росії за окупацію українського Криму. Він заявив, що для зняття європейських санкцій немає підстав.

Як писало РБК-Україна, Лашета обрали керівником ХДС 22 січня після двох голосувань членів партії.

Крім того, президент Володимир Зеленський першим привітав Лашета з обранням та обговорив з ним подальшу співпрацю між Україною та Німеччиною.

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