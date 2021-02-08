Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути

По его словам, сейчас не возникает вопрос относительно перспективы европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.

"Сейчас этот вопрос не возникает. Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее трудном пути, а также открывать европейскую перспективу", - сказал политик.

Также глава ХДС выступил за усиление политики соседства Евросоюза, в частности, для стран, которые не станут его членами.

"В вопросе расширении возникает старый основной конфликт с углублением. Расширение и углубление необязательно должны быть противоположностями. Но мы также должны обращать внимание на способность ЕС действовать", - добавил он.