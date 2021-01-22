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Партія Меркель остаточно обрала нового очільника

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 22 січня 2021 18:29
Партія Меркель остаточно обрала нового очільника Фото: Армін Лашет (flickr.com/dirkvorderstrasse)
Автор: Дмитро Левицький

Німецька партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), представницею якої є канцлер Німеччини Ангела Меркель, обрала нового очільника. Партію очолив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет.

Про це повідомило видання Der Tagesspiegel.

Минулого тижня ХДС провела онлайн-голосування своїх делегатів, але на додаток відбулося голосування поштою. Підсумки другого голосування були підведені сьогодні.

За результатами голосування поштою, Лашет отримав понад 83,35% голосів. На посаду голови ХДС також претендували лідер фракції консерваторів Фрідріх Мерц і глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.

Нагадаємо, Лашет здобув перемогу й в ході онлайн-голосування на з'їзді ХДС в суботу, 16 січня. Тоді Лашет отримав 521 голос.

Все, що відомо про нового очільника ХДС Арміна Лашета, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, до 2018 року партію ХДС очолювала нинішній канцлер Ангела Меркель. Як відомо, під час свого новорічного звернення Меркель сповістила німців, що більше не буде претендувати на посаду очільника уряду.

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