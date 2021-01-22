Партія Меркель остаточно обрала нового очільника
Німецька партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), представницею якої є канцлер Німеччини Ангела Меркель, обрала нового очільника. Партію очолив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет.
Про це повідомило видання Der Tagesspiegel.
Минулого тижня ХДС провела онлайн-голосування своїх делегатів, але на додаток відбулося голосування поштою. Підсумки другого голосування були підведені сьогодні.
За результатами голосування поштою, Лашет отримав понад 83,35% голосів. На посаду голови ХДС також претендували лідер фракції консерваторів Фрідріх Мерц і глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.
Нагадаємо, Лашет здобув перемогу й в ході онлайн-голосування на з'їзді ХДС в суботу, 16 січня. Тоді Лашет отримав 521 голос.
Все, що відомо про нового очільника ХДС Арміна Лашета, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, до 2018 року партію ХДС очолювала нинішній канцлер Ангела Меркель. Як відомо, під час свого новорічного звернення Меркель сповістила німців, що більше не буде претендувати на посаду очільника уряду.