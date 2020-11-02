Посол ЄС прогнозує гострі дебати про євроатлантичний курс України

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас прогнозує гострі дебати про євроатлантичний курс країни. Мова йде про зовнішній курс на інтеграцію до НАТО, який закріплений в Конституції.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"У Києві починається листопад (українською, місяць, коли опадає листя). Я прогнозую безліч запеклих політичних дебатів протягом місяця, тісно пов'язаних з євроатлантичним курсом України як однієї з конституційних цінностей країни", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за конституційною кризою в країні, спровокованою скандальним рішенням щодо декларування доходів, стоять "російські маріонетки і деякі українські олігархи". На його думку, вони виступають проти інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Україна в лютому 2019 року закріпила в Конституції курс на вступ в Європейський союз і НАТО. Тепер президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу, а Кабінет міністрів забезпечує його реалізацію.