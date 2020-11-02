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Посол ЕС прогнозирует острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины

Автор: РБК-Украина

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует острые дебаты о евроатлантическом курсе страны. Речь идет о внешнем курсе на интеграцию в НАТО, который закреплен в Конституции.

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Об этом он сообщил в своем Twitter.

"В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает листва). Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины как одной из конституционных ценностей страны", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за конституционным кризисом в стране, спровоцированным скандальным решением по декларированию доходов, стоят "российские марионетки и некоторые украинские олигархи". По его мнению, они выступают против интеграции в Евросоюз и НАТО.

Украина в феврале 2019 года закрепила в Конституции курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Теперь президент Украины является гарантом реализации этого стратегического курса, а Кабинет министров обеспечивает его реализацию.

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