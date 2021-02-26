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Час повертатися додому: Зеленський звернувся до жителів Криму

Автор: Анастасія Рокитна

В День спротиву окупації Криму президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів півострову. Він нагадав про репресії в Криму зі сторони окупантів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив, що сім років тому в України "вирвали" Крим. Президент заявив про репресії на півострові після анексії.

"Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити", - заявив він.

Разом з тим, український лідер звернувся до жителів півострову російською мовою.

"Дорогі кримчані, час повертатись додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - заявив він.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.

МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.

У матеріалі РБК-Україна говориться про те, як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму.

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Новини України Володимир ЗеленськийКрим
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