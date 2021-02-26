Час повертатися додому: Зеленський звернувся до жителів Криму

В День спротиву окупації Криму президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів півострову. Він нагадав про репресії в Криму зі сторони окупантів.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Зеленський заявив, що сім років тому в України "вирвали" Крим. Президент заявив про репресії на півострові після анексії.
"Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити", - заявив він.
Разом з тим, український лідер звернувся до жителів півострову російською мовою.
"Дорогі кримчані, час повертатись додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - заявив він.
Нагадаємо, в МЗС заявили, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.
МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.
У матеріалі РБК-Україна говориться про те, як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму.