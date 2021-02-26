Час повертатися додому: Зеленський звернувся до жителів Криму

Зеленський заявив, що сім років тому в України "вирвали" Крим. Президент заявив про репресії на півострові після анексії.

"Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити", - заявив він.

Разом з тим, український лідер звернувся до жителів півострову російською мовою.

"Дорогі кримчані, час повертатись додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - заявив він.